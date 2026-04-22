Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
В написанных заслуженным деятелем искусств РФ Григорием Остером «Вредных советах» нет никакого криминала. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор филологических наук, профессор МГУ Павел Балдицын.
Комментируя поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить «Вредные советы», он указал, что произведение Остера является юмористическим, и дети «никогда не воспринимали его, как указание к действию».
«Дети любят играть, но ребёнок же не будет засовывать пальцы в розетку, только если ему посоветовали во «Вредных советах», — заявил профессор.
Балдицын добавил, что литература и искусство «зачастую строятся на отрицательных примерах», однако никому не придёт в голову трактовать убийство Настасьи Филипповны в «Идиоте» Достоевского, как инструкцию к поведению.
Ранее детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин заявил «Радиоточке НСН», что «Вредные советы» - это книга для семейного чтения, так как именно от родителей зависит, как ребёнок воспримет прочитанное.
