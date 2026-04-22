Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера

Комментируя поручение главы СК РФ Александра Бастрыкина проверить «Вредные советы», он указал, что произведение Остера является юмористическим, и дети «никогда не воспринимали его, как указание к действию».

«Дети любят играть, но ребёнок же не будет засовывать пальцы в розетку, только если ему посоветовали во «Вредных советах», — заявил профессор.

Балдицын добавил, что литература и искусство «зачастую строятся на отрицательных примерах», однако никому не придёт в голову трактовать убийство Настасьи Филипповны в «Идиоте» Достоевского, как инструкцию к поведению.

Ранее детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин заявил «Радиоточке НСН», что «Вредные советы» - это книга для семейного чтения, так как именно от родителей зависит, как ребёнок воспримет прочитанное.

