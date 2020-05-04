Власти Тульской области ввели масочный режим
Власти Тульской области объявили о введении масочного режима в регионе в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.
Согласно подписанному 4 мая постановлению губернатора региона Алексея Дюмина, гражданам области рекомендуется носить медицинскую маску при выходе на улицу. Мера вводится до 11 мая.
Власти заявили, что обеспечат в достаточном объеме наличие масок в аптеках. Кроме того, до 6 мая региональный Минтруд определит категории граждан, которым маски будут выданы бесплатно.
В Тульской области зафиксировано 1293 случая заражения коронавирусом, 155 пациентов выздоровели, 8 человек скончались, в частности 17-летний подросток и врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru