Власти Тульской области ввели масочный режим

Власти Тульской области объявили о введении масочного режима в регионе в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

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Согласно подписанному 4 мая постановлению губернатора региона Алексея Дюмина, гражданам области рекомендуется носить медицинскую маску при выходе на улицу. Мера вводится до 11 мая.

Власти заявили, что обеспечат в достаточном объеме наличие масок в аптеках. Кроме того, до 6 мая региональный Минтруд определит категории граждан, которым маски будут выданы бесплатно.

В Тульской области зафиксировано 1293 случая заражения коронавирусом, 155 пациентов выздоровели, 8 человек скончались, в частности 17-летний подросток и врач.

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Фото: facebook.com/mvd.official
ТЕГИ:КоронавирусТульская Область
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