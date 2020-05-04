Саратовские власти призвали не обслуживать покупателей без масок

По словам Стрелюхина, в магазинах после введения масочного режима можно встретить более 50% посетителей без масок. Он заявил, что с магазинами необходимо проговаривать, что такие покупатели не должны обслуживаться.

Стрелюхин подчеркнул, что масочный режим обязывает жителей носить маски только в общественных местах, на улице их ношение не обязательно.

В регионе официально подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом, в частности 74 за прошедшие сутки. Среди общего числа заразившихся выздоровели 106 человек, скончались 11.



