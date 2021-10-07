Власти Татарстана ужесточают антиковидные меры и вводят QR-коды

В Татарстане с 11 октября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.

Так, при посещении кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров нужно будет предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесённом в течение полугода заболевании.

Помимо этого, вводится обязательная самоизоляция для непривитых пожилых людей старше 65 лет. Исключение, в частности, составят случаи обращения за экстренной (неотложной) медпомощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту проведения вакцинации от COVID-19; прогулки с домашними животными на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

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А ранее в четверг, 7 октября, стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для ряда граждан в Ивановской области. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что прививку от коронавируса, в частности, должны сделать работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, а также мест гостиниц и отелей и госслужащие.

Руководители должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины до 20 октября, вторым – до 20 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТатарстанКоронавирус
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