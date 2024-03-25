Власти Татарстана усилят меры безопасности при массовых мероприятиях

Отмечается, что силы Росгвардии будут проводить осмотр торгово-развлекательных центров. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, организаторы массовых мероприятий должны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил частных охранных организаций.

Ранее сообщалось, что вооруженная охрана может появиться на входах в российские торговые центры, окончательные решения о мерах по усилению безопасности могут принять в начале недели.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 по московскому времени. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

