Власти Таганрога: в моргах нет мест для умерших от коронавируса

Большое количество умерших пациентов от COVID-19 привело к тому, что патологоанатомическое бюро Таганрога не справляется со своей задачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом

В настоящее время хранить тела покойников негде, так как все холодильные камеры заполнены. Само помещение бюро, где проводят вскрытие, не может разместить все трупы умерших от COVID-19.

В интернете появилось видео, снятое около морга. По словам снимавшей женщины, всё, что лежит в черных пакетах — это тела людей. Проблему пытаются решить, увеличив количество вскрытий. Одно временно власти изыскивают деньги для покупки дополнительных холодильных камер. Однако вопрос решится не раньше первого квартала 2022 года.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России.

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ФОТО: shutterstock.com
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