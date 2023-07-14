Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе

Мэр Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев назвал причину громкого звука, который слышали жители города. Глава администрации опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Сообщения о громком хлопке появились в городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 14 июля.

Фатеев заявил, что хлопок связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Мэр заверил, что поводов для беспокойства нет. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

В Воронеже в ночь на 14 июля произошел взрыв. По данным СМИ, в районе совхоза «Масловский» сбит украинский беспилотник. На опубликованных кадрах слышен громкий звук и видна яркая вспышка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: facebook.com/officialtaganrog
ТЕГИ:АвиацияМэрСамолетыРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры