Власти Таганрога объяснили громкие звуки в городе

Сообщения о громком хлопке появились в городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 14 июля.

Фатеев заявил, что хлопок связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Мэр заверил, что поводов для беспокойства нет. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

В Воронеже в ночь на 14 июля произошел взрыв. По данным СМИ, в районе совхоза «Масловский» сбит украинский беспилотник. На опубликованных кадрах слышен громкий звук и видна яркая вспышка, передает «Радиоточка НСН».

