Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал громкие звуки в городе.
По словам Развожаева, в Севастополе идет тренировка военно-морского училища имени Нахимова. Курсанты отрабатывают противоподводно-диверсионное обеспечение с использованием реактивных бомбометов, уточнил губернатор.
«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили», - написал глава города.
В нескольких районах Севастополя 16 июня произошло отключение электричества. Причиной сбоя стали проблемы с автоматикой на подстанции «Севастополь», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru