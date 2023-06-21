Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

По словам Развожаева, в Севастополе идет тренировка военно-морского училища имени Нахимова. Курсанты отрабатывают противоподводно-диверсионное обеспечение с использованием реактивных бомбометов, уточнил губернатор.

«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили», - написал глава города.

В нескольких районах Севастополя 16 июня произошло отключение электричества. Причиной сбоя стали проблемы с автоматикой на подстанции «Севастополь», передает «Радиоточка НСН».

