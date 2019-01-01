Власти столицы согласовали еще одну акцию в поддержку Ивана Голунова

Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании Иван Голунов, которого в полиции обвинили в попытке сбыта наркотиков, был освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

В связи с «делом Голунова» президент Владимир Путин отправил в отставку двух генералов московской полиции. Это начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.

Между тем, как отмечает Ura.ru, полицейские хотят выйти на митинг в защиту уволенного генерал-майора Пучкова. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Кроме того, на сайте change.org появилась петиция, авторы которой просят главу государства оставить Пучкова в должности.

