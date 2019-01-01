Власти столицы согласовали еще одну акцию в поддержку Ивана Голунова
Власти Москвы согласовали ещё один митинг в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Представители Либертарианской партии проведут акцию 23 июня на проспекте Сахарова, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности российской столицы.
Организаторы предполагают собрать на митинг до 20 тысяч человек. Столько же участников заявлен на аналогичную акцию, которая пройдёт в ближайшее воскресенье, 16 июня с 13:00 до 15:00 в том же месте. Этот митинг организуют председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.
Во вторник, 11 июня, на фоне широкой общественной кампании Иван Голунов, которого в полиции обвинили в попытке сбыта наркотиков, был освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
В связи с «делом Голунова» президент Владимир Путин отправил в отставку двух генералов московской полиции. Это начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.
Между тем, как отмечает Ura.ru, полицейские хотят выйти на митинг в защиту уволенного генерал-майора Пучкова. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Кроме того, на сайте change.org появилась петиция, авторы которой просят главу государства оставить Пучкова в должности.
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