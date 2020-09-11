Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов

Власти Шри-Ланки отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября. Об этом рассказал посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.

«При этом пока нет уверенности в том, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября», — цитируют Лаваманса РИА Новости.

Открыть границы для иностранных туристов власти Шри-Ланки планировали после 15 августа, однако затем дата была перенесена на 1 сентября, теперь она сдвинулась вновь – до 1 октября

При этом посол подчеркнул, что Шри-Ланка работает над тем, чтобы как можно скорее открыть границы, при этом, не забывая о том, что в условиях пандемии COVID-19 туристам необходимо обеспечить безопасность. Он отметил, что экономика островного государства в значительной степени зависит от туризма.