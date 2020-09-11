Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов
Власти Шри-Ланки отложили возобновление приема иностранных туристов до 1 октября. Об этом рассказал посол островного государства в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
«При этом пока нет уверенности в том, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября», — цитируют Лаваманса РИА Новости.
Открыть границы для иностранных туристов власти Шри-Ланки планировали после 15 августа, однако затем дата была перенесена на 1 сентября, теперь она сдвинулась вновь – до 1 октября
При этом посол подчеркнул, что Шри-Ланка работает над тем, чтобы как можно скорее открыть границы, при этом, не забывая о том, что в условиях пандемии COVID-19 туристам необходимо обеспечить безопасность. Он отметил, что экономика островного государства в значительной степени зависит от туризма.
Ранее в пятницу, 11 сентября, стало известно, что меры властей Финляндии по упрощению въезда в страну не будут распространяться на Россию. С таким заявлением выступил министр транспорта и коммуникаций Тимо Харакка.
«Мы придерживаемся списка «зелёных» стран ЕС, Россия туда не входит», — подчеркнул министр.
Напомним, в октябре Финляндия планирует ввести требование по предъявлению заранее сданного теста на COVID-19 при въезде в республику из стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекции. Это коснётся стран ЕС и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. России в этом списке пока не значится.
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