Вакцинация от COVID-19 станет «дополнением» к визе при путешествиях
Вакцинация от коронавирусной инфекции в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при путешествиях за границу. Об этом рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
Между тем, в российской столице – в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – 9 сентября начали прививать добровольцев. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, препарат в рамках исследования будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма. Привиться пока можно на безе шести медучреждений, позже их количество будет увеличено до 20-ти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru