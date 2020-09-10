Вакцинация от COVID-19 станет «дополнением» к визе при путешествиях

Вакцинация от коронавирусной инфекции в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при путешествиях за границу. Об этом рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Между тем, в российской столице – в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – 9 сентября начали прививать добровольцев. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.