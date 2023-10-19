Власти села Лох отказались менять название

Комментируя предложение фракции «Новые люди» запретить оскорбительные названия населённых пунктов, он отметил, что депутатам «просто нечем заняться», тогда как в стране есть более важные вопросы и проблемы.

По его словам, жители села Лох не поддержат данную инициативу, потому что «гордятся этим названием». Также Воробьев посоветовал заглянуть в словарь Даля.

«Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут... В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — заключил он.

Ранее глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, а прежде чем обсуждать такие вопросы следует «смотреть на историческую составляющую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».