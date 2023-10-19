Власти села Лох отказались менять название
Глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев заявил, что название села Лох давно стало туристическим брендом, сообщает Газета.Ru.
Комментируя предложение фракции «Новые люди» запретить оскорбительные названия населённых пунктов, он отметил, что депутатам «просто нечем заняться», тогда как в стране есть более важные вопросы и проблемы.
По его словам, жители села Лох не поддержат данную инициативу, потому что «гордятся этим названием». Также Воробьев посоветовал заглянуть в словарь Даля.
«Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут... В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер», — заключил он.
Ранее глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, а прежде чем обсуждать такие вопросы следует «смотреть на историческую составляющую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru