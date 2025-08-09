В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир МО

В Москве полиция возобновила расследование уголовного дела о хищении 12 квартир в районе Новогиреево, которые принадлежали Министерству обороны России и предназначались для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным источника, следствие определило, что неустановленные лица незаконно получили права собственности на недвижимость, тем самым совершив хищение федеральной собственности в особо крупном размере.

Отмечается, что злоумышленники представлялись военными, хотя сами никогда не служили в армии и не имели права на получение жилья от оборонного ведомства. Для оформления недвижимости они пользовались поддельными документами. Известно, что все преступные действия были совершены в 2019 году, когда статус квартир оставался неопределенным.