В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир МО
В Москве полиция возобновила расследование уголовного дела о хищении 12 квартир в районе Новогиреево, которые принадлежали Министерству обороны России и предназначались для военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным источника, следствие определило, что неустановленные лица незаконно получили права собственности на недвижимость, тем самым совершив хищение федеральной собственности в особо крупном размере.
Отмечается, что злоумышленники представлялись военными, хотя сами никогда не служили в армии и не имели права на получение жилья от оборонного ведомства. Для оформления недвижимости они пользовались поддельными документами. Известно, что все преступные действия были совершены в 2019 году, когда статус квартир оставался неопределенным.
В 2017 году злоумышленники уже предприняли попытку хищения квартир министерства. За это был осужден экс-начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Тогда судом не была определена принадлежность квартир. Этот вопрос был оставлен для гражданского судопроизводства, чем и воспользовались новые фигуранты дела.
После этого расследование по эпизоду с квартирами было приостановлено, но теперь его вновь активизировали. МО признано потерпевшей стороной, его представители участвуют в процессуальных действиях.
Ранее RT сообщил, что арбитражный суд Москвы принял к производству гражданский иск ПСБ, требующий открыть процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир МО
- СМИ: Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 25
- СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина
- СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
- Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
- В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
- Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе
- В семи аэропортах России ввели временные ограничения
- Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru