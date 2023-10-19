Депутаты предложили переименовать села Шалава и Бухалово

Фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором депутаты предлагают запретить использовать в названиях населенных пунктов уничижительных, оскорбительных и принижающих достоинство местных жителей наименований. Соответствующий документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается возложить на представительные органы муниципальных образований полномочия на переименование таких географических объектов. Это, по мнению авторов инициативы, облегчит процедуру переименования и сократит бюрократические издержки.

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Парламентарии заявили, что сегодня в России количество населенных пунктов с такими названиями исчисляются сотнями. Например, это села Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Мусорка (Самарская область), Шалава (Ярославская область), Попрки (Псковская область), Пуково (Тверская область) и Бухалово (есть в нескольких российских регионах).

Депутаты отметили, что жители населенных пунктов могут быть подвергнуты оскорблениям и травле из-за подобных названий, а родители родившихся там детей всячески пытаются указать в паспорте ребенка другой адрес регистрации и рождения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума

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