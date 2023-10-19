Депутаты предложили переименовать села Шалава и Бухалово

Фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором депутаты предлагают запретить использовать в названиях населенных пунктов уничижительных, оскорбительных и принижающих достоинство местных жителей наименований. Соответствующий документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Предлагается возложить на представительные органы муниципальных образований полномочия на переименование таких географических объектов. Это, по мнению авторов инициативы, облегчит процедуру переименования и сократит бюрократические издержки.