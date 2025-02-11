Власти Саратовской области предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

По его словам, злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в области, и в эти условиях население должно проявить бдительность.

Как подчеркнул Бусаргин, все обращения от имени губернатора размещаются только на официальных страницах в «Одноклассниках». «ВКонтакте» и Telegram.

По информации министерства обороны, над территорией Саратовской области за ночь было сбито 18 дронов, а всего по регионам — 40. В Саратове, а также Самаре, Ульяновске и Казани закрывали аэропорты на некоторое время, напоминает «Радиоточка НСН».

