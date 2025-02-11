Власти Саратовской области предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА

После атаки беспилотников на Саратовскую область в соцсетях распространяется недостоверная информация якобы от лица представителей официальных органов власти. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА

По его словам, злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в области, и в эти условиях население должно проявить бдительность.

Как подчеркнул Бусаргин, все обращения от имени губернатора размещаются только на официальных страницах в «Одноклассниках». «ВКонтакте» и Telegram.

По информации министерства обороны, над территорией Саратовской области за ночь было сбито 18 дронов, а всего по регионам — 40. В Саратове, а также Самаре, Ульяновске и Казани закрывали аэропорты на некоторое время, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саратовская ОбластьБеспилотники

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