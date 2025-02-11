Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА
Пожар на промышленном предприятии в Саратове потушен после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор области Роман Бусаргин.
Ранее утром он сообщи, что в ночь на 11 февраля средства противовоздушной обороны сбили дроны, одно промпредприятие было поврежден. Люди не пострадали. По данным ряда Telegram-каналов, очевидцы рассказали, что пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит «Роснефти».
По информации министерства обороны, над территорией Саратовской области за ночь было сбито 18 дронов, а всего по регионам — 40. В Саратове, а также Самаре, Ульяновске и Казани закрывали аэропорты на некоторое время. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», около 9 часов утра Росавиация объявила о снятии ограничений.
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