Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА

Ранее утром он сообщи, что в ночь на 11 февраля средства противовоздушной обороны сбили дроны, одно промпредприятие было поврежден. Люди не пострадали. По данным ряда Telegram-каналов, очевидцы рассказали, что пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит «Роснефти».

По информации министерства обороны, над территорией Саратовской области за ночь было сбито 18 дронов, а всего по регионам — 40. В Саратове, а также Самаре, Ульяновске и Казани закрывали аэропорты на некоторое время. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», около 9 часов утра Росавиация объявила о снятии ограничений.

