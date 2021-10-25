Власти Санкт-Петербурга рассказали, когда снимут ограничения по COVID-19
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что ограничения по коронавирусу будут действовать в Северной столице пока не будет привито не менее 80% подлежащего вакцинации населения, сообщает РИА Новости.
По её словам, добиваться коллективного иммунитета следует за счёт вакцинации, которая в дальнейшем станет ежегодной, «как это делается при гриппе».
«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений... Иначе просто невозможно», - заключила Чхинджерия.
Ранее власти Санкт-Петербурга объявили об усилении ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, сообщает RT. В городе приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов.
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