Власти Санкт-Петербурга рассказали, когда снимут ограничения по COVID-19

По её словам, добиваться коллективного иммунитета следует за счёт вакцинации, которая в дальнейшем станет ежегодной, «как это делается при гриппе».

«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений... Иначе просто невозможно», - заключила Чхинджерия.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили об усилении ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, сообщает RT. В городе приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов.

