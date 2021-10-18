Власти Петербурга введут QR-коды для общественных мест

Ограничения не коснутся несовершеннолетних. Все остальные жители и гости города смогут посещать мероприятия численностью более 40 человек только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также справки с медотводом от вакцинации.

С 15 ноября QR-код нужно будет показывать и при посещении бассейнов, спортивных залов, в театрах, кинотеатрах, на концертах и при торжественной регистрации брака. С 1 декабря эти правила будут распространены и на предприятия общественного питания, некоторые магазины (кроме аптек и продуктовых магазинов) и дома отдыха.

Ранее главврач Детской городской поликлиники №15 Ольга Щукина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала использование экспресс-тестов в школах.