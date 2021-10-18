Власти Петербурга введут QR-коды для общественных мест
В Санкт-Петербурге с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.
Ограничения не коснутся несовершеннолетних. Все остальные жители и гости города смогут посещать мероприятия численностью более 40 человек только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также справки с медотводом от вакцинации.
С 15 ноября QR-код нужно будет показывать и при посещении бассейнов, спортивных залов, в театрах, кинотеатрах, на концертах и при торжественной регистрации брака. С 1 декабря эти правила будут распространены и на предприятия общественного питания, некоторые магазины (кроме аптек и продуктовых магазинов) и дома отдыха.
Ранее главврач Детской городской поликлиники №15 Ольга Щукина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала использование экспресс-тестов в школах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Цена на новые ноутбуки MacBook Pro будет начинаться с 2 тысяч долларов
- Власти Петербурга введут QR-коды для общественных мест
- Президент Чехии Земан не может исполнять свои обязанности из-за COVID-19
- Подмосковье названо одним из лидеров вакцинации в России
- Свыше 30 тысяч пожертвований сделано за год в благотворительном сервисе на mos.ru
- Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
- Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье
- Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
- Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений
- В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru