Власти Петербурга введут QR-коды для общественных мест

В Санкт-Петербурге с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

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Ограничения не коснутся несовершеннолетних. Все остальные жители и гости города смогут посещать мероприятия численностью более 40 человек только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также справки с медотводом от вакцинации.

С 15 ноября QR-код нужно будет показывать и при посещении бассейнов, спортивных залов, в театрах, кинотеатрах, на концертах и при торжественной регистрации брака. С 1 декабря эти правила будут распространены и на предприятия общественного питания, некоторые магазины (кроме аптек и продуктовых магазинов) и дома отдыха.

Ранее главврач Детской городской поликлиники №15 Ольга Щукина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала использование экспресс-тестов в школах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияСанкт-Петербург
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