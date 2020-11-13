Власти Санкт-Петербурга назвали число погибших от COVID-19 врачей

Ранее журналисты обратили внимание чиновника на то, что на стихийном мемориале погибших от вируса медикам можно увидеть более сотни фотографий. Лисовец отказался уточнил число погибших, призвав расследовать каждый случай. Лисовец также добавил, что на мемориале находятся фотографии врачей со всей страны.

"Надо разделять медицинских работников, умерших от ковида, и прочих. Постепенно имена всех умерших от коронавируса станут вам доступны", - сказал он.

Между тем, темпы заболевания коронавирусом в России продолжают расти. За минувшие сутки в стране зафиксировали новый рекорд – 21 798 случаев. Накануне два дня подряд фиксировался суточный рекорд по смертности. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях.

