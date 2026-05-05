Над Россией сбили 289 украинских беспилотников

Более 280 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали в ночь на 5 мая над регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20:00 мск 4 мая т. г. до 07:00 мск 5 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и водами Азовского моря.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области уничтожили 18 украинских дронов, возникло возгорание в промышленной зоне в Киришах, пишет 360.ru.

