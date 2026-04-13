Автомобилисты раскритиковали новые критерии оценки автошкол
Выдавать учебному заведению рейтинг в зависимости от числа аварий учеников — необъективно, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Оценивать преподаватель и качество образования в автошколе можно только по успехам учеников, рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России», юрист Леонид Ольшанский в беседе с НСН.
Правительство утвердило критерии, по которым МВД будет оценивать эффективность работы автошкол. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Среди главных показателей — результаты экзаменов и сведения о ДТП по вине выпускников. Ольшанского удивили такие пункты.
«Я считаю, что это необъективный рейтинг. Экзамены — это объективный показатель, а узнавать, кто именно виноват в ДТП — это черт знает что. Здесь могут влиять тысячи факторов: солнце, дождь, строители не зарыли яму, кабельщики оставили канаву, дорожники не скололи лед. А если водитель ехал на зеленый, а в него врезался кто-то, кто выскочил на красный? Важно смотреть на общее количество сдавших, а не на это. Преподавателей оценить еще сложнее — у нас нет официальных учреждений, где их готовят. Все, на что можно смотреть — категория прав, стаж и опыт работы», — указал он.
