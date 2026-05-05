Президент США Дональд Трамп признал, что Украина теряет территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Salem News.

«Знаете, они теряют территории», — отметил политик.

При этом Трамп назвал смехотворной передачу предыдущей американской администрацией вооружений Киеву на $350 млрд.

Кроме того, глава Белого дома назвал президента Украины Владимира Зеленского «хитрецом» и подчеркнул стремление Вашингтона добиться мирного урегулирования украинского кризиса. Вместе с тем Трамп указал, что Киев может продолжать боевые действия благодаря оружию, которое Соединенные Штаты продают НАТО на деньги Европы.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина рискует потерять контроль над последними территориями в Донбассе, пишет 360.ru.

