Власти РФ упростят переселение соотечественников из недружественных стран

Российские власти решили упростить процесс добровольного переселения в страну соотечественников из так называемых недружественных государств. Об этом объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании со своими заместителями.

В частности, соотечественники получат возможность подавать заявление о репатриации не только в той стране, чьё гражданство имеют, но и её пределами, а также в самой России. Среди прочего, снимается необходимость переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.

Новый российский закон позволяет гражданам выходить из гражданства Украины после обращения в МВД

Перечень требуемых для оформления переезда документов будет в целом сокращён. В частности, снимается обязательное требование наличия свидетельства о рождении, не надо будет предъявлять данные об образовании, о трудовом стаже. Отменяется целый ряд других справок и документов.

Как уточнил премьер-министр, для беженцев и тех, кто получил временное убежище, заявление об участии в госпрограмме по переселению будет рассматриваться по ускоренной процедуре.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:БеженцыМихаил МишустинГражданство РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры