Власти РФ упростят переселение соотечественников из недружественных стран

Российские власти решили упростить процесс добровольного переселения в страну соотечественников из так называемых недружественных государств. Об этом объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании со своими заместителями.

В частности, соотечественники получат возможность подавать заявление о репатриации не только в той стране, чьё гражданство имеют, но и её пределами, а также в самой России. Среди прочего, снимается необходимость переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.