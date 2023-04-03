Власти РФ упростят переселение соотечественников из недружественных стран
Российские власти решили упростить процесс добровольного переселения в страну соотечественников из так называемых недружественных государств. Об этом объявил председатель кабинета министров Михаил Мишустин в ходе выступления на совещании со своими заместителями.
В частности, соотечественники получат возможность подавать заявление о репатриации не только в той стране, чьё гражданство имеют, но и её пределами, а также в самой России. Среди прочего, снимается необходимость переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке.
Перечень требуемых для оформления переезда документов будет в целом сокращён. В частности, снимается обязательное требование наличия свидетельства о рождении, не надо будет предъявлять данные об образовании, о трудовом стаже. Отменяется целый ряд других справок и документов.
Как уточнил премьер-министр, для беженцев и тех, кто получил временное убежище, заявление об участии в госпрограмме по переселению будет рассматриваться по ускоренной процедуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru