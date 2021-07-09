Власти рассказали о способе попасть на столичные фуд-корты без QR- кода

Есть возможность организовать на фуд-кортах в торговых центрах Москвы свободный доступ посетителей, если зона посадочных мест будет дополнительно огорожена, и посетить ее смогут только граждане с QR-кодом. Это следует из письма первого замруководителя департамента торговли и услуг Москвы Ивана Зубцова президенту Российского совета торговых центров Дмитрию Москаленко.

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Зубцов также напомнил о важности соблюдения масочного и перчаточного режима для сотрудниками и посетителями фуд-кортов. По его словам, предложенная схема работы возможна только при неукоснительном соблюдении всех ограничений.

Ранее стало известно, что все невакцинированные граждане, чтобы попасть в МФЦ, должны будут предварительно записаться на прием. Жители, у которых есть QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи. Новые правила вводятся с 10 июля.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВакцинацияТорговые ЦентрыКоронавирус
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