Власти рассказали о способе попасть на столичные фуд-корты без QR- кода

Зубцов также напомнил о важности соблюдения масочного и перчаточного режима для сотрудниками и посетителями фуд-кортов. По его словам, предложенная схема работы возможна только при неукоснительном соблюдении всех ограничений.

Ранее стало известно, что все невакцинированные граждане, чтобы попасть в МФЦ, должны будут предварительно записаться на прием. Жители, у которых есть QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи. Новые правила вводятся с 10 июля.

