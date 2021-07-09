Невакцинированных в Подмосковье пустят в МФЦ только по записи
Все невакцинированные граждане, чтобы попасть в МФЦ, должны будут предварительно записаться на прием. Об этом говорится в распоряжении властей Подмосковья.
Жители, у которых есть QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи.
Новые правила вводятся с 10 июля.
Мера связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, она обеспечит то, что потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей будут разделены.
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