Невакцинированных в Подмосковье пустят в МФЦ только по записи

Все невакцинированные граждане, чтобы попасть в МФЦ, должны будут предварительно записаться на прием. Об этом говорится в распоряжении властей Подмосковья.

Жители, у которых есть QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи.