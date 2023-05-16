Власти Псковской области сняли все ограничения по коронавирусу
С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Указ подписал губернатор Михаил Ведерников.
Правительство России ранее сообщило о переходе с ежедневного на еженедельный формат публикаций статистики о COVID-19. Начиная с 23 мая, эту информацию будут публиковать по вторникам.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил, что переход на еженедельные публикации статистики о заболеваемости коронавирусом не связан с «исчезновением» вируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru