Власти Псковской области сняли все ограничения по коронавирусу

С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Правительство России ранее сообщило о переходе с ежедневного на еженедельный формат публикаций статистики о COVID-19. Начиная с 23 мая, эту информацию будут публиковать по вторникам.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил, что переход на еженедельные публикации статистики о заболеваемости коронавирусом не связан с «исчезновением» вируса.

