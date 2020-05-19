Власти продлили больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства России. Отмечается, что выданные людям старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. При этом, гражданам не потребуется предоставлять никакие дополнительные документы, отмечает РИА ФАН.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам. Его будут рассчитывать по заработку за два года, ограничение по среднему ежемесячному заработку - 69961,65 рубля. Гражданам со стажем свыше восьми лет больничный покроет 100%, пишет РЕН ТВ.

Работающим пенсионерам выдадут электронные больничные на 20-30 апреля

В начале апреля НСН писала, что власти РФ направят 30 миллиардов рублей на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, то есть на пособия по безработице. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ещё 35 миллиардов рублей будет выделено на оплату больничных листов, добавил министр. По его словам, лист нетрудоспособности смогут оформить, в том числе, прибывшие из-за границы и проживающие с ними граждане, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что норма выплаты по больничным должна быть установлена на уровне не менее одного МРОТ. Максимальное пособие по безработице до конца года также должны увеличить до уровня МРОТ (12130 рублей).


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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