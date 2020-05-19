Власти продлили больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства России. Отмечается, что выданные людям старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. При этом, гражданам не потребуется предоставлять никакие дополнительные документы, отмечает РИА ФАН.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам. Его будут рассчитывать по заработку за два года, ограничение по среднему ежемесячному заработку - 69961,65 рубля. Гражданам со стажем свыше восьми лет больничный покроет 100%, пишет РЕН ТВ.