Работающим пенсионерам выдадут электронные больничные на 20-30 апреля

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса власти РФ предусмотрели возможность выдачи электронного больничного работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

На больничные и поддержку безработных выделят 65 млрд рублей

Листок нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, переданных работодателями, гражданам не потребуется предоставлять дополнительные сведения. Электронные больничные полностью оплатят за счёт средств Фонда социального страхования в течение семи дней со дня формирования больничного.

Отмечается, что пособие будут рассчитывать по заработку за два года, ограничение по среднему ежемесячному заработку - 69961,65 рубля. Гражданам со стажем свыше восьми лет больничный покроет 100%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочий период до 30 апреля с сохранением заработной платы.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ВыплатыПенсионерыМинтруд
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