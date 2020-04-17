Работающим пенсионерам выдадут электронные больничные на 20-30 апреля

Листок нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, переданных работодателями, гражданам не потребуется предоставлять дополнительные сведения. Электронные больничные полностью оплатят за счёт средств Фонда социального страхования в течение семи дней со дня формирования больничного.

Отмечается, что пособие будут рассчитывать по заработку за два года, ограничение по среднему ежемесячному заработку - 69961,65 рубля. Гражданам со стажем свыше восьми лет больничный покроет 100%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочий период до 30 апреля с сохранением заработной платы.

