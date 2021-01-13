Власти Португалии ввели жесткий локдаун до 30 января

По данным премьера, в Португалии продолжается рост заболеваемости. Кошта призвал соотечественников "спасти жизни" и "систему здравоохранения". Парламент также продлил режим ЧП в стране до 30 января.

Премьер заявил, что каждый житель страны должен остаться дома и работать удаленно в тех случаях, "когда это возможно". Открытыми останутся школы, так как, по информации правительства, во время первой волны в учебных заведениях было зафиксировано незначительное количество заражений.

В Португалии проживает около 10 млн человек, за сутки здесь выявлено около 10,5 тыс новых случаев заражения. За всё время пандемии в стране зафиксировано более полумиллиона случаев COVID-19. От последствий заражений скончались 8,2 тыс человек.

