Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, которые ранее были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства

В документе, в частности, отмечается, что с 15 июля в Московской области откроются пляжи, аттракционы, летние детские и школьные лагеря. Кроме того, возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры, отмечает Ura.ru.

С 25 числа в регионе заработают предприятия общепита, а с 1 августа откроют санаторно-курортные организации, гостиницы и все образовательные учреждения.