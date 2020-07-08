Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, которые ранее были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства
В документе, в частности, отмечается, что с 15 июля в Московской области откроются пляжи, аттракционы, летние детские и школьные лагеря. Кроме того, возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры, отмечает Ura.ru.
С 25 числа в регионе заработают предприятия общепита, а с 1 августа откроют санаторно-курортные организации, гостиницы и все образовательные учреждения.
Кстати, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Подмосковье выявили менее 200 случаев заболевания COVID-19. В российской столице обнаружен 621 новый инфицированный. С начала июля этот показатель не превышал отметку в 680 случаев, свидетельствуют данные официальной статистики. С начала эпидемии в Москве подтвердились уже 226 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели уже 160 тысяч человек, из них 1 195 пациентов – за последний день,
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