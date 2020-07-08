Минздрав одобрил ещё один препарат от COVID-19
Препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» компании «Р-Фарм» получил одобрение Минздрава России. 19 июня стало известно, что он поступит на российский рынок в июле.
25 июня Минздрав одобрил препарат с торговым названием «Арепливир». Его изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы. В конце мая стало известно, что Министерство здравоохранения РФ одобрило первый препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир».
Кстати, ранее стало известно о самочувствии добровольцев, испытывающих отечественную вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете. Все они чувствуют себя хорошо, все их жизненно важные функции в норме. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук. По её словам, все лабораторные показатели остаются в пределах референсных значений.
Первой группе добровольцев вакцину ввели более трёх недель назад, второй – чуть больше двух недель назад. При хорошем самочувствии их выпишут 15 и 20 июля
Между тем, за минувшие сутки в России выявили ещё 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, а также Свердловской и Иркутской областях.
Общее число заболевших с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч человек, отмечает Ura.ru.
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