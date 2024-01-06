В Подольске стабилизировали работу котельной

Коммунальщики смогли стабилизировать работу котельной «КСПЗ» в городском округе Подольск. Власти рекомендовали жителям обратить внимание на возможные повреждения в батареях и внутридомовых коммуникациях после подачи тепла и сообщить о них для проведения ремонта. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.

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«Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов», - написал глава Подольска.

Артамонов пообещал, что сломанные радиаторы заменят или отремонтируют.

Ранее глава городского округа Подольск в связи с аварией в котельной объявил о введении режима ЧС локального характера. В гимназии им. Подольских курсантов и ДК «Машиностроитель» для горожан открыли пункты обогрева, передает ТАСС. Накануне после запуска котельной были обнаружены три протечки в теплотрассах, сотни людей остались без тепла.

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ФОТО: РИА Новости
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