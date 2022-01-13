Власти Подмосковья не исключили введения ограничений из-за коронавируса

Воробьев отметил, что ограничения могут коснуться массовых мероприятий и режима на транспорте.

По словам губернатора, за минувшие три дня число заражений коронавирусом выросло вдвое. В частности, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1 556 заразившихся. Предыдущий раз такой показатель был зафиксирован 28 декабря прошлого года.

