Власти Подмосковья не исключили введения ограничений из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил возможности введения ограничений по коронавирусу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «Интерфакс».

ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным

Воробьев отметил, что ограничения могут коснуться массовых мероприятий и режима на транспорте.

По словам губернатора, за минувшие три дня число заражений коронавирусом выросло вдвое. В частности, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1 556 заразившихся. Предыдущий раз такой показатель был зафиксирован 28 декабря прошлого года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеАндрей Воробьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры