Власти Подмосковья готовятся открыть кафе и парикмахерские
Некоторые объекты сферы услуг могут открыться в Подмосковье на следующем этапе смягчения ограничительных мер, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы региона, первая неделя после начала отмены карантинных мер идёт хорошо. Власти следят за соблюдением стандартов на строительных площадках и считают важным, чтобы эти стандарты соблюдались и дальше, чтобы не было очагов коронавируса.
«Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе ― это следующий этап», - цитируют Воробьёва «Известия».
В Подмосковье на прошлой неделе разрешили возобновить строительство. С 23 мая в регионе отменят цифровые пропуска на передвижение, с 25 мая откроют автомобильные салоны и МФЦ.
В Москве сохраняется режим пропусков, но на ближайшей неделе тоже заработают МФЦ, а также каршеринг. При этом об открытии объектов сферы услуг столичные власти пока не говорят.
За последние сутки в Москве выявлено 2516 новых случаев заражения COVID-19, это минимум с начала месяца. В Московской области 862 новых заболевших. По оценкам экспертов, из всех субъектов РФ только Москва и Подмосковье уже прошли пик заболеваемости.
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