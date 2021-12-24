Власти Петербурга отказались от салюта в новогоднюю ночь

По его слова, салют - это часть массовых новогодних мероприятий, от которых было решено отказаться в пользу «немассовых мероприятий».

Пиотровский добавил, полностью отказываться от активностей в новогодние и рождественские праздники власти не намерены - отменяются лишь большие массовые мероприятия, где нельзя ввести проверку QR-кодов.

Ранее в Санкт-Петербурге запустили три новогодних трамвая с праздничной иллюминацией: два современных и один раритетный ЛМ-57, сообщает RT.

