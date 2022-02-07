Власти Петербурга не подтверждают увольнение педагога из-за стихов Хармса

Преподавателя гимназии №168 Санкт-Петербурга Серафиму Сапрыкину не вынуждали уволиться после чтения стихов Даниила Хармса, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Центрального района города. Там утверждают, что учительница ушла по собственному желанию, ссылаясь в доказательство на её письменное заявление.

Однако преподаватель ранее сообщила, что написать «по собственному» её заставили в конце 2021 года. Давление на неё было оказано после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса и Александра Введенского. По словам преподавателя, её вызвали в кабинет директора, которой уже более 80 лет, где потребовали уволиться.

Директор назвала Хармса и Введенского «врагами народа» и «пособниками фашистов». Они, по её выражению, были «заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления». В ответ на то, что они были реабилитированы в СССР, заведующий музеем, 80-летний полковник заявил, что в те годы реабилитировали всех подряд, рассказала Сапрыкина.

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В пресс-службе администрации настаивают, что Хармса никто не запрещал. Там пояснили, что прошедшее в начале декабря занятие должно было быть посвящено Дню героев, приуроченному к битве под Москвой. Однако учительница без предупреждения изменила тему.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправил в связи с этой ситуацией обращение в комитет по образованию. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал разобраться в обстоятельствах и не делать поспешных выводов.

Учительница настаивает, что её рассказ абсолютно правдив. «Я отвечаю за каждое слово», - написала она в соцсетях.

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Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина
ТЕГИ:УчительУвольнениестихи
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