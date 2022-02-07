Власти Петербурга не подтверждают увольнение педагога из-за стихов Хармса
Преподавателя гимназии №168 Санкт-Петербурга Серафиму Сапрыкину не вынуждали уволиться после чтения стихов Даниила Хармса, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Центрального района города. Там утверждают, что учительница ушла по собственному желанию, ссылаясь в доказательство на её письменное заявление.
Однако преподаватель ранее сообщила, что написать «по собственному» её заставили в конце 2021 года. Давление на неё было оказано после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса и Александра Введенского. По словам преподавателя, её вызвали в кабинет директора, которой уже более 80 лет, где потребовали уволиться.
Директор назвала Хармса и Введенского «врагами народа» и «пособниками фашистов». Они, по её выражению, были «заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления». В ответ на то, что они были реабилитированы в СССР, заведующий музеем, 80-летний полковник заявил, что в те годы реабилитировали всех подряд, рассказала Сапрыкина.
В пресс-службе администрации настаивают, что Хармса никто не запрещал. Там пояснили, что прошедшее в начале декабря занятие должно было быть посвящено Дню героев, приуроченному к битве под Москвой. Однако учительница без предупреждения изменила тему.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отправил в связи с этой ситуацией обращение в комитет по образованию. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал разобраться в обстоятельствах и не делать поспешных выводов.
Учительница настаивает, что её рассказ абсолютно правдив. «Я отвечаю за каждое слово», - написала она в соцсетях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- В Минпросвещения призвали восстановить учителя, уволенного за чтение стихов Хармса
- ФРГ рассмотрит все возможные санкции в случае агрессии РФ против Украины
- Австрия выделит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе
- СМИ: Макрон вылетел на встречу с Путиным с небольшим опозданием
- На незаконно помогавшую искать собаку судью в Новосибирской области заведут дело
- Погромщики захватили в Казахстане более 1,5 тысячи единиц оружия
- Юрист Троицкая поддержала Шнурова в конфликте с Собчак
- Британия отметила орудийными салютами юбилей царствования Елизаветы II. Видео
- Ученые назвали привычку, помогающую предотвратить инсульт
- Россияне стали вторыми в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru