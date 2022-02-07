Власти Петербурга не подтверждают увольнение педагога из-за стихов Хармса

Преподавателя гимназии №168 Санкт-Петербурга Серафиму Сапрыкину не вынуждали уволиться после чтения стихов Даниила Хармса, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Центрального района города. Там утверждают, что учительница ушла по собственному желанию, ссылаясь в доказательство на её письменное заявление.

Однако преподаватель ранее сообщила, что написать «по собственному» её заставили в конце 2021 года. Давление на неё было оказано после того, как она прочла десятиклассникам стихи Хармса и Александра Введенского. По словам преподавателя, её вызвали в кабинет директора, которой уже более 80 лет, где потребовали уволиться.

Директор назвала Хармса и Введенского «врагами народа» и «пособниками фашистов». Они, по её выражению, были «заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления». В ответ на то, что они были реабилитированы в СССР, заведующий музеем, 80-летний полковник заявил, что в те годы реабилитировали всех подряд, рассказала Сапрыкина.