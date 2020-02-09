Власти объявили о закрытии карантинного центра под Челябинском

Семёнов также напомнил, что граждане Китая, которые находятся в центре, получили вид на жительство в России и разрешение на работу. В соответствии с правилами карантина, российские медики после возвращения китайцев с родины наблюдают за их состоянием на протяжении двух недель.

Ранее СМИ сообщили, что 9 февраля в посёлке Рощино и деревне Ужёвка состоялись стихийные митинги против работы карантинного центра. Местные жители опасались соседства с потенциальными больными коронавирусом. Отмечается, что аналогичная акция ранее прошло в поселке Варна.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, какие меры предпринимаются в нашей стране по профилактике коронавируса и призвал россиян не паниковать.

