Власти объявили о закрытии карантинного центра под Челябинском
Карантинный центр под Челябинском, в котором проходят проверку на коронавирус граждане Китая, закроют. Об этом заявил на встрече с жителями глава регионального Минздрава Юрий Семёнов, сообщает АиФ-Челябинск.
Руководство региона пошло навстречу гражданам, которые выступали против работы учреждения.
«Сегодня больше сюда никого не привезут, доставленных ранее шестерых человек заберут в ближайшее время», - сказал региональный министр.
Семёнов также напомнил, что граждане Китая, которые находятся в центре, получили вид на жительство в России и разрешение на работу. В соответствии с правилами карантина, российские медики после возвращения китайцев с родины наблюдают за их состоянием на протяжении двух недель.
Ранее СМИ сообщили, что 9 февраля в посёлке Рощино и деревне Ужёвка состоялись стихийные митинги против работы карантинного центра. Местные жители опасались соседства с потенциальными больными коронавирусом. Отмечается, что аналогичная акция ранее прошло в поселке Варна.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, какие меры предпринимаются в нашей стране по профилактике коронавируса и призвал россиян не паниковать.
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