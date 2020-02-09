Власти объявили о закрытии карантинного центра под Челябинском

9 февраля 202016:42

Карантинный центр под Челябинском, в котором проходят проверку на коронавирус граждане Китая, закроют. Об этом заявил на встрече с жителями глава регионального Минздрава Юрий Семёнов, сообщает АиФ-Челябинск.

Руководство региона пошло навстречу гражданам, которые выступали против работы учреждения.

«Сегодня больше сюда никого не привезут, доставленных ранее шестерых человек заберут в ближайшее время», - сказал региональный министр.

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Семёнов также напомнил, что граждане Китая, которые находятся в центре, получили вид на жительство в России и разрешение на работу. В соответствии с правилами карантина, российские медики после возвращения китайцев с родины наблюдают за их состоянием на протяжении двух недель.

Ранее СМИ сообщили, что 9 февраля в посёлке Рощино и деревне Ужёвка состоялись стихийные митинги против работы карантинного центра. Местные жители опасались соседства с потенциальными больными коронавирусом. Отмечается, что аналогичная акция ранее прошло в поселке Варна.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал НСН, какие меры предпринимаются в нашей стране по профилактике коронавируса и призвал россиян не паниковать.

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