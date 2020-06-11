Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 17,4% москвичей
Так называемый популяционный иммунитет начинает формироваться у жителей российской столицы к новой коронавирусной инфекции. Соответствующие антитела идентифицированы уже у 17,4% горожан за месяц исследований. Такие цифры обнародовала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что первый этап тестирования проводился с 4 по 21 мая. За тот отрезок времени антитела обнаружили у 12% москвичей. Второй этап тестирования также уже закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется. В общей сложности, в мегаполисе провели 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на антитела.
Ракова уточнила, что исследования на COVID-19 сотрудников организаций в Москве будут оплачены за счет бюджета города. Заммэра рассказала, что сегодня стартовал соответствующий государственно-частный проект совместно с работодателями.
Каждый из них может выбрать любую медицинскую организацию из списка на сайте департамента здравоохранения, и заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование будут проведены полностью за счет города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru