Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 17,4% москвичей

Так называемый популяционный иммунитет начинает формироваться у жителей российской столицы к новой коронавирусной инфекции. Соответствующие антитела идентифицированы уже у 17,4% горожан за месяц исследований. Такие цифры обнародовала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что первый этап тестирования проводился с 4 по 21 мая. За тот отрезок времени антитела обнаружили у 12% москвичей. Второй этап тестирования также уже закончен, и на сегодняшний день иммунитет формируется. В общей сложности, в мегаполисе провели 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на антитела.