Власти объяснили, как соблюдать самоизоляцию живущим не по прописке

Если человек живёт не по месту постоянной регистрации, также понадобится подтверждение. Как объяснил Щитов, это может быть копия договора аренды квартиры или копия документов о собственности для апартаментов.

«Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры», - добавил депутат.

По словам Щитова, если у гражданина не было при себе такого документа, то на него составят протокол. При рассмотрении протокола инспектором гражданин сможет предъявить документ-подтверждение, и ситуация будет трактоваться в его пользу, полагает депутат.

Ранее СМИ писали, что в Москве полиция составила несколько протоколов на людей, которых задерживали рядом с местом фактического проживания, не совпадавшего с местом регистрации.

