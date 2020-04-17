Власти объяснили, как соблюдать самоизоляцию живущим не по прописке

Жителям Москвы, которые идут пешком в аптеку или в магазин, по правилам режима самоизоляции необходимо иметь при себе паспорт и подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Мосгордумы Киррилла Щитова.

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Если человек живёт не по месту постоянной регистрации, также понадобится подтверждение. Как объяснил Щитов, это может быть копия договора аренды квартиры или копия документов о собственности для апартаментов.

«Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры», - добавил депутат.

По словам Щитова, если у гражданина не было при себе такого документа, то на него составят протокол. При рассмотрении протокола инспектором гражданин сможет предъявить документ-подтверждение, и ситуация будет трактоваться в его пользу, полагает депутат.

Ранее СМИ писали, что в Москве полиция составила несколько протоколов на людей, которых задерживали рядом с местом фактического проживания, не совпадавшего с местом регистрации.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусМосква
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