Ввод пропусков в Москве снизил число людей в транспорте на 575 тыс человек
Введение обязательных цифровых пропусков для поездок по Москве заметно сократило число людей, передвигающихся по городу на общественном и личном транспорте. По данным столичного Департамента транспорта, в первый день действия цифровых пропусков, 15 апреля, транспортом воспользовалось на 575 тысяч человек меньше, чем 14 апреля.
Заметнее всего это снижение оказалось в категории личного транспорта: в среду, 15 апреля, на своих автомобилях по Москве передвигались на 429 тысяч человек меньше, чем во вторник, говорят в мэрии.
16 апреля московские дороги были на 85% свободнее, чем четыре недели назад.
Власти Москвы ввели специальные цифровые пропуска для поездок в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Получить их можно через сайт nedoma.mos.ru, по SMS или по телефону. Пропуска выдаются для поездок на работу (необходимо указать ИНН работодателя), для посещения медицинской организации или для разовой поездки в иных целях. В любом случае горожанам нужно указывать регистрационный номер транспортного средства или номер карты «Тройка» либо «Стрелка».
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