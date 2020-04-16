Ввод пропусков в Москве снизил число людей в транспорте на 575 тыс человек

Введение обязательных цифровых пропусков для поездок по Москве заметно сократило число людей, передвигающихся по городу на общественном и личном транспорте. По данным столичного Департамента транспорта, в первый день действия цифровых пропусков, 15 апреля, транспортом воспользовалось на 575 тысяч человек меньше, чем 14 апреля.

Заметнее всего это снижение оказалось в категории личного транспорта: в среду, 15 апреля, на своих автомобилях по Москве передвигались на 429 тысяч человек меньше, чем во вторник, говорят в мэрии.

16 апреля московские дороги были на 85% свободнее, чем четыре недели назад.

Власти Москвы ввели специальные цифровые пропуска для поездок в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Получить их можно через сайт nedoma.mos.ru, по SMS или по телефону. Пропуска выдаются для поездок на работу (необходимо указать ИНН работодателя), для посещения медицинской организации или для разовой поездки в иных целях. В любом случае горожанам нужно указывать регистрационный номер транспортного средства или номер карты «Тройка» либо «Стрелка».

