СМИ: Власти исключили повторное введение нерабочих недель в России

Вариант, при котором президент Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается федеральными властями, пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Собеседник издания заявил, что введение локдауна «исключено», так как президент прислушивается к словам экспертов, а они заявляют об отсутствии необходимости вводить эту меру.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Другой федеральный чиновник рассказал РБК, что обращение президента к россиянам из-за пандемии также не планируется, так как Путин обсуждает коронавирус и различные меры по борьбе с ним на различных совещаниях.

За последние сутки в России выявлено 15982 новых случая заражения. Это рекордное число с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания COVID-19.

