Голикова: дополнительных ограничений по коронавирусу в РФ не будет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина Голикова сообщила, что «ситуация хотя и достаточно напряжённая и сложная, но тем не менее она находится под контролем».

«По нашему мнению, ситуация не требует введения ограничительных мер для экономики», - добавила вице-премьер.

По данным на 14 октября, в России зафиксировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 231 - за последние сутки. При этом 1 039 705 человек выздоровело, 23 205 пациентов умерли.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рекомендовали россиянам сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, а в случае ухудшения самочувствия остаться дома и обратиться к медикам за помощью.

