Голикова: дополнительных ограничений по коронавирусу в РФ не будет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина Голикова сообщила, что «ситуация хотя и достаточно напряжённая и сложная, но тем не менее она находится под контролем».
«По нашему мнению, ситуация не требует введения ограничительных мер для экономики», - добавила вице-премьер.
По данным на 14 октября, в России зафиксировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 231 - за последние сутки. При этом 1 039 705 человек выздоровело, 23 205 пациентов умерли.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рекомендовали россиянам сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, а в случае ухудшения самочувствия остаться дома и обратиться к медикам за помощью.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Названы сроки введения в гражданский оборот COVID-вакцины «Вектора»
- МТС может купить «Тинькофф Банк»
- Глава британской разведки назвал Россию «враждебным государством»
- Новый КоАП накажет за поддельные продукты
- Минпромторг пояснил, зачем сняли санкции с украинских предприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru