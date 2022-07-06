Власти не планируют вводить выездные визы для россиян

Заместитель директора Департамента информации и печати МВД РФ Алексей Зайцев заявил, что российские власти не планируют расширять список оснований для запрета на выезд из России, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, также не планируется введение специальных выездных визы для россиян.

«Право свободно выезжать за пределы РФ гарантировано статьёй 23-й Конституции. Это право может быть ограничено... только при привлечении гражданина в качестве подозреваемого или обвиняемого, исполнение назначенного судом наказания, исполнение обязанностей, наложенных судом, признание банкротом», - подчеркнул Зайцев.

Ранее в Госдуме предложили лишать свободы граждан, допущенных к гостайне, на срок до семи лет за выезд из России.

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ФОТО: pixabay.com/
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