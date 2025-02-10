Власти нашли способ защитить россиян от кибермошенников
Российские чиновники подготовили масштабные поправки в законодательство, направленные на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По его словам, были проанализированы наиболее распространенные схемы злоумышленников. На основе этих данных разработали меры для защиты россиян от таких угроз. Граждане получат широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества.
Организациям запретят общаться с гражданами и клиентами через зарубежные мессенджеры. Роскомнадзор сформирует перечень таких мессенджеров. Владельцам маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей предлагается проводить идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации авторов объявлений о продаже товаров или услуг.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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