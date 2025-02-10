Власти нашли способ защитить россиян от кибермошенников

По его словам, были проанализированы наиболее распространенные схемы злоумышленников. На основе этих данных разработали меры для защиты россиян от таких угроз. Граждане получат широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества.

Организациям запретят общаться с гражданами и клиентами через зарубежные мессенджеры. Роскомнадзор сформирует перечень таких мессенджеров. Владельцам маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей предлагается проводить идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации авторов объявлений о продаже товаров или услуг.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

