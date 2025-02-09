В МВД сообщили об активизации кибермошенников перед 14 февраля

В преддверии 14 февраля активизировались кибермошенники. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным источника, перед Днем святого Валентина аферисты стали чаще создавать ложные профили в социальных сетях или на сайтах знакомств, потом говорить о сильной любви и выманивать у жертв средства. К тому же, добавили в МВД, мошенники часто создают фейковые сайты доставки цветов и подарков, предлагая скидки и эксклюзивные предложения, но после оплаты заказа прекращают общение.