В МВД сообщили об активизации кибермошенников перед 14 февраля

В преддверии 14 февраля активизировались кибермошенники. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным источника, перед Днем святого Валентина аферисты стали чаще создавать ложные профили в социальных сетях или на сайтах знакомств, потом говорить о сильной любви и выманивать у жертв средства. К тому же, добавили в МВД, мошенники часто создают фейковые сайты доставки цветов и подарков, предлагая скидки и эксклюзивные предложения, но после оплаты заказа прекращают общение.

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В ведомстве подчеркнули, что покупателям также следует быть осторожнее с предложениями о скидках от якобы известных брендов, так как иногда это приводит клиентов на сайты, где похищают персональные данные. В МВД также предупредили, что в преддверии праздника мошенники могут обманывать своих жертв с доставкой цветов от якобы «неизвестных поклонников». Отмечается, что с помощью такой схемы аферисты могут выманивать у клиентов СМС-код для получения доступа к его аккаунтам.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент Владимир Путин поручил разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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