Система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО давно требует серьезного пересмотра, так как сегодня она и не защищает автовладельцев, и не устраивает страховые компании. Об этом НСН рассказал член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.

Ремонт получивших в ДТП одинаковые повреждения моделей АвтоВАЗа и Porsche (без учета самих запчастей) по ОСАГО будет оплачен одинаково, пишут «Известия». При этом расценки на восстановление китайских машин выше, чем на большинство «европейцев» и «корейцев». Виленский раскрыл, что такой перекос связан, в том числе, с отсутствием в РФ официальных дилеров.

«Раньше были официальные дилеры иностранных марок, и в расчете стоимости услуг по ремонту учитывались их цены. Поэтому стоимость ремонта каких-то премиальных автомобилей была выше. Сейчас официальных дилеров нет, поэтому для всех этих марок учитываются цены мультибрендовых сервисов, которые отражены в справочнике РСА (Российский Союз Автостраховщиков. - Прим. НСН). У китайцев, наоборот, официальные дилеры есть, и справочники учитывают информацию в том числе от официальных дилеров. Я убежден, что это требует серьезной коррекции, тут одним изменением справочников не обойдешься. Нынешние цены в справочниках РСА несправедливы. Если обычный автовладелец придет в какой-нибудь «Авилон», то он не сможет свой BMW отремонтировать по расценкам в РСА. Ему выставят в 2-3 раза более высокий прайс. Этот разрыв очевиден и вызывает большое раздражение у людей», - раскрыл он.