Болезнь обострилась: Систему выплат по ОСАГО призвали срочно реформировать
Глеб Виленский заявил НСН, что сегодня отремонтировать Porsche и марку АвтоВАЗа по ОСАГО стоит одинаково, так как официальных дилеров нет, и для всех учитываются цены мультибрендовых сервисов по справочнику РСА.
Система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО давно требует серьезного пересмотра, так как сегодня она и не защищает автовладельцев, и не устраивает страховые компании. Об этом НСН рассказал член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
Ремонт получивших в ДТП одинаковые повреждения моделей АвтоВАЗа и Porsche (без учета самих запчастей) по ОСАГО будет оплачен одинаково, пишут «Известия». При этом расценки на восстановление китайских машин выше, чем на большинство «европейцев» и «корейцев». Виленский раскрыл, что такой перекос связан, в том числе, с отсутствием в РФ официальных дилеров.
«Раньше были официальные дилеры иностранных марок, и в расчете стоимости услуг по ремонту учитывались их цены. Поэтому стоимость ремонта каких-то премиальных автомобилей была выше. Сейчас официальных дилеров нет, поэтому для всех этих марок учитываются цены мультибрендовых сервисов, которые отражены в справочнике РСА (Российский Союз Автостраховщиков. - Прим. НСН). У китайцев, наоборот, официальные дилеры есть, и справочники учитывают информацию в том числе от официальных дилеров. Я убежден, что это требует серьезной коррекции, тут одним изменением справочников не обойдешься. Нынешние цены в справочниках РСА несправедливы. Если обычный автовладелец придет в какой-нибудь «Авилон», то он не сможет свой BMW отремонтировать по расценкам в РСА. Ему выставят в 2-3 раза более высокий прайс. Этот разрыв очевиден и вызывает большое раздражение у людей», - раскрыл он.
Также он отметил, что система возмещения ремонта ОСАГО в натуральной форме сегодня работает некорректно.
«Сейчас этот перекос стал заметнее из-за того, что реальные расходы на ремонт выросли, при этом в ОСАГО существует жесткий приоритет натуральной формы возмещения, которая плохо работает. Сейчас страховые компании по закону обязаны отвечать за то, что они сами не делают. Это противоречие создает массу проблем. Человеку в страховой выдают направление на сервис, а в этом автосервисе очередь на три года, или же нет запчастей. В результате клиент просит страховую отдать деньгами. А клиенту, естественно, придется не по оптовому договору оплачивать, а по розничному. И цена будет в несколько раз выше даже по стоимости нормы часа, не говоря уже о стоимости запчастей», - отметил он.
В связи с этим, этой ситуацией активно пользуются мошенники, отметил Виленский.
«Сейчас в разрыв стоимости в справочнике РСА и в рознице устремились мошенники. Они у клиентов на корню скупают страховые случаи и потом получают со страховой компании гораздо больше денег, чем они отдали конечному владельцу машины. Так что болезнь обострилась. Систему нужно реформировать. Сейчас она не защищает автовладельцев и не устраивает страховые компании», - подытожил он.
Ранее вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов заявил, что повышение максимальной выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей является логичным решением. Подобную меру в апреле одобрил кабмин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
