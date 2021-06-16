Власти Москвы заявили о соблюдении антиковидных мер в ресторанах и магазинах

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столичных предприятиях товаров и услуг придерживаются ограничительных мер против коронавируса, сообщило РИА Новости.

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Немерюк отметил, что в процессе рейдов все-таки обнаруживаются нарушения требований Роспотребнадзора, но массового несоблюдения мер не наблюдается. «Многие рестораторы и владельцы предприятий торговли и услуг придерживаются установленных правил», — добавил чиновник.

Немерюк подчеркнул, что все посетители кафе и магазинов должны находиться в масках и держать социальную дистанцию, чтобы не допустить более жесткого варианта карантина. Ранее неделю с 15 по 20 июня в Москве объявили нерабочей, пишет Газета.ру. Власти города также ограничили работу ресторанов, кафе и баров в ночное время из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: pixabay.com
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