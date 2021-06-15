Инфекционист назвал продолжительность третьей волны коронавируса
Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков рассказал, сколько продлится третья волна COVID. По его словам, третья волна коронавируса продлится как минимум месяц. Об этом он рассказал РИА Новости.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заболеваемость в ближайшее время вряд ли пойдет ниже.
«Я думаю, что она так и будет держаться до того, как начнется очередная вспышка. Предсказать ее сложно, но давайте рассчитывать на то, что она будет не раньше осени. Осенью всегда происходит всплеск простудных заболеваний, а ковид уже прочно занял свое место в нише респираторных вирусных заболеваний. Поэтому надо прививаться сейчас, чтобы быть готовыми к той волне, которая придет, так как антитела появятся через 1,5-2 месяца», - рассказал Мясников.
За прошедшие сутки в России стало известно о 14 185 новых случаях заражения коронавирусом – данные оперштаба.
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