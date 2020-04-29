Опоздавших с продлением рабочего пропуска москвичей обяжут оформить новый

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что горожанам, которые не успеют продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, придется оформлять новый пропуск.

В мэрии отметили, что на проведение этой процедуры у москвичей есть еще 5 дней.

«Чтобы продлить бесшовно, нужно это сделать в ближайшие пять дней», - сказал Лысенко.

Глава департамента также сообщил, что люди со служебными удостоверениями и дальше смогут передвигаться по Москве, если они оформляли код для поездок на такси. Их код автоматически продлевается до 11 мая.

Если же у них возникла необходимость дополнительно привязать к удостоверению транспортную карту "Тройка" или госномер автомобиля, то сделать это возможно по той же форме, которая уже была доступна на сайте nedoma.mos.ru

