Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей

Столичные власти намерены ввести дополнительные меры поддержки жителей Москвы, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19. Об этом своем личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что ограничения, которые действуют связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича, подчеркивает RT.

Напомним, ранее Сергей Собянин подписал несколько указов о поддержке граждан в период самоизоляции. В частности, начали выплачиваться пособия по безработице. На него могут претендовать те, кто потерял работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц. Программа выплат будет действовать до 30 сентября.

Кроме того, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тысячи. авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции, подчёркивают Известия.