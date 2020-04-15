Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей
Столичные власти намерены ввести дополнительные меры поддержки жителей Москвы, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19. Об этом своем личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что ограничения, которые действуют связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича, подчеркивает RT.
Напомним, ранее Сергей Собянин подписал несколько указов о поддержке граждан в период самоизоляции. В частности, начали выплачиваться пособия по безработице. На него могут претендовать те, кто потерял работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц. Программа выплат будет действовать до 30 сентября.
Кроме того, горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тысячи. авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции, подчёркивают Известия.
Ранее Сергей Собянин заявил, что число случаев госпитализации больных коронавирусом в тяжёлой форме в Москве несколько снизилось. Об этом градоначальник рассказал на совещании с президентом РФ. По его словам, это свидетельствует о том, что тест-системы стали лучше.
Собянин также сослался на озвученные вице-премьером Татьяной Голиковой данные, согласно которым динамика роста заболеваемости в городе — 13%, что ниже, чем в целом по стране.
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